В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 442 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровели 358 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 22 мая, озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 127 человек. Зафиксированы 9 летальных случаев. При этом выздоровели 358 человек. В целом, за все время пандемии, в Украине заболели 20148 человек. Из них 1434 ребенка и 3907 медработников. При этом в целом выздоровели 6585 человек, а летальных случаев 588», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (65), Черновицкой (63) областях и г. Киеве (47).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 141 случай заболевания COVID-19, в Луганской – 43 случая.