Сводка из зоны ООС за 21 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военный погиб, двое были ранены, пятеро получили боевые травмы. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским военным, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», у Крымского противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм, а у Трехизбенки – из минометов калибром 82 мм.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны НВФ погиб один украинский военный, двое воинов получили ранения и еще пятеро – боевые травмы.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелом оказалось село Новоласпа в Новоазовском районе. Общее количество примененных боеприпасов – 33 единицы. Применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли поселок Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой из артиллерийских орудий калибром 122 мм. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.