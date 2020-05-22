В ВСУ за сутки выявли три новых случая коронавируса

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлены 3 новых случая COVID-19. Всего коронавирусом в армии болеют 48 человек. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 22 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 85 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 243 человека. У 17 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – сообщили в Медицинских силах.