По факту гибели комбата «Луганск-1» открыли уголовное производство

На Луганщине начато уголовное производство по факту подрыва на мине бойцов батальона полиции особого назначения «Луганск-1». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области для документирования и установления обстоятельств происшествия совершили выезд в окрестности пгт Трехизбенка (Новоайдарский р-н), где на взрывном устройстве подорвались 4 сотрудника батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск- 1».

«Установлено, что 20 мая 2020 года около 22 часов 50 минут во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи населенного пункта сдетонировала вражеская мина. В результате взрыва погиб командир батальона "Луганск-1", еще трое полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести», – рассказали в прокуратуре.

По данному факту следственным отделом 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

В рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, на Луганщине во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения.

Позже стали известны обстоятельства гибели комбата. На Луганщине в этой связи объявили траур. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Сергею Губанову звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»