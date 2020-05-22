Ни одного нового случая COVID-19: На Луганщине рассказали о результатах ПЦР-исследований (Карта)

На Луганщине за сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За минувшие сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Луганской области не изменилась. Было обработано 11 подозрительных случаев (всего – 333 за весь период), результаты ПЦР-исследований отрицательные», – говорится в сообщении.

По состоянию на 22 мая в области подтверждены 43 случая COVID-19, выздоровели 33 человека, летальных случаев – 0.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 мая в Украине коронавирусом заболели 20 148 человек (6 585 человек – выздоровели, 588 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 141 случай COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ДНР» (на 21 мая) – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» (на 21 мая) – 356 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).