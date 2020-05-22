В Минздраве считают критической ситуацию с иммунизацией на корь, краснуху и паротит

В Украине за I квартал нынешнего года на 20% снизился уровень иммунизации на корь, краснуху и паротит. Об этом сегодня, 22 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы получили данные за I квартал по показателям семейной иммунизации и нас обеспокоила ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Исходя из этих данных, в I квартале мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации с иммунизацией на корь, краснуху и паротит, то по нашему убеждению, она является критической – снижение на 20%», – сказал Степанов.

Министр здравоохранения также отметил, что уже сегодня будет подписано соответствующее письмо на глав областных администраций, чтобы они поставили на контроль и активизировали процесс по иммунизации, согласно календарю прививок.