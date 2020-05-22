Плюс 34: В «ДНР» растет количество выявленных случаев COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 34 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в «республике» 339 подтвержденных случаев. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 21 мая исследованиям, выявлены 34 новых случая заболевания COVID-19. Положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, а также 1 положительный результат обнаружен у приехавшего из Российской Федерации. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «ДНР».

С начала пандемии и по состоянию на 11:00 22 мая в «республике» подтверждены 339 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 250 пациентов;

выписаны – 80 человек;

летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 мая в Украине коронавирусом заболели 20 148 человек (6 585 человек – выздоровели, 588 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 141 случай COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 21 мая) – 356 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).