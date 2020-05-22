Обвинительный акт в отношении Гримчака передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Высший антикоррупционный суд дело экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Бывшего чиновника обвиняют в вымогательстве взятки. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба САП.

«Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника". Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 ("мошенничество"); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к предоставлению взятки") Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Следователи установили, что Гримчак предложил представителю одной фирмы «помочь» оформить документы на строительство в Киеве на земельных участках в зоне культурного наследия, за что просил миллион долларов. По его словам, эти средства должны были быть распределены между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, в частности Министерства культуры, Минюста, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской администрации.

Кроме того, Грымчак за 100 тыс. долл. обещал обеспечить принятие необходимого судебного решения по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу вышеуказной фирмы, а именно обратиться к заместителю генерального прокурора, который должен был якобы повлиять на голову Кассационного гражданского суда, а тот в свою очередь мог повлиять на судей этого суда.

В дальнейшем сумму взятки уменьшили до 80 тыс. долл. и заместитель министра получил 50 тыс. долл. первого транша, которые распределил между собой и сообщником. 14 августа 2019 года Гримчак получил от представителя частной фирмы часть средств из обусловленного миллиона – в 450 тыс. долл. за якобы решение земельного вопроса и второй транш в размере 30 тыс. долл. – за решение вопроса с судом.

«Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали. Напоминаем, что санкция статьи по тягчайшему преступлению предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда», – отметили в САП.