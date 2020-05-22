В Мариуполе появится современное отделение функциональной диагностики

В кардиоцентре Мариуполя откроют современное отделение функциональной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Кардиососудистый центр работает в городе уже почти 2 года. За это время на его ремонт и функционирования было направлено почти 90 млн грн. Благодаря работе медучреждения в Мариуполе в два раза уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Еще несколько лет назад не было возможности спасти многих мариупольцев, которым необходима была экстренная помощь при болезнях сердца. Мы создали этот центр, где есть все условия для работы наших замечательных врачей. И уже есть результат – в два раза сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил мэр города Вадим Бойченко.

Современное оборудование, капитальный ремонт, палаты европейского уровня – в центре сделано все для спасения человеческой жизни. Действуют кардиологическое отделение, отделение сосудистой хирургии и реанимация. Везде установлено современное оборудование. Особой гордостью является отделение функциональной диагностики, которое вскоре начнет принимать пациентов. Сейчас в здании проводят ремонт внутренних помещений.

«Здесь можно будет сделать комплексную диагностику сердца. Провести электрокардиограмму, УЗИ и нагрузочные пробы для сердца. Этого никогда не было в нашем городе», – рассказал директор больницы «скорой медицинской помощи» Сергей Орлеанский.