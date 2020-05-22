Донетчина и Луганщина не готовы к ослаблению карантина, – МОЗ (Таблица)

Донецкая и Луганская области не готовы к переходу на 2-й этап выхода из карантина. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве опубликовали список, в котором отмечена готовность областей к переходу на 2 этап выхода из карантина. Все регионы оценивались по 3-м показателям: количество инцидентов, заполненность коек и охват тестированием.

Донетчина и Луганщина, как считают в Минздраве, ко 2-му этапу – не готовы. Всего не смогут ослабить карантин 12 украинских регионов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 мая в Украине коронавирусом заболели 20 148 человек (6 585 человек – выздоровели, 588 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 141 случай COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 339 подтвержденных случаев (выздоровели – 80 человек, летальных случаев – 9). В «ЛНР» (на 21 мая) – 356 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).