Очередной обстрел с беспилотника: Над украинскими позициями НВФ сбросили выстрел ВОГ-17

Сегодня, 22 мая, незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.). В результате был ранен военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

«Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются», – сообщили в пресс-центре.