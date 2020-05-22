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Очередной обстрел с беспилотника: Над украинскими позициями НВФ сбросили выстрел ВОГ-17

22.05.20 12:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 мая, незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.). В результате был ранен военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

«Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются», – сообщили в пресс-центре.

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