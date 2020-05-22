В Госпогранслужбе зафиксировано еще 3 случая COVID-19

По состоянию на сегодня, 22 мая, в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности за прошедшие сутки по результатам проведенных тестов подтверждены 2 новых случая заболевания в Киеве и один в Черновицкой области.

«Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13, еще 24 человека продолжают лечиться – 5 стационарно, 19 – амбулаторно. Под контролем медиков сейчас находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах», – говорится в сообщении пресс-службы.