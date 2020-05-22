В Краматорске зафиксированы новые случаи COVID-19

По состоянию на утро сегодня, 22 мая, в Краматорске лабораторно подтверждено еще 2 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Один случай – у 22-летнего жителя, который работал в странах Евросоюза. С момента возвращения из-за границы молодой человек находился на самоизоляции и клинических проявлений болезни не было. В настоящее время с ним работают медицинские работники и устанавливают круг контактных лиц.

«Второй случай – жительница Бахмута, которая находилась вместе с ребенком на лечении в отделении патологии новорожденных ДТМО, где у нее был отобран биоматериал для анализа, позже ее (еще до поступления результатов ПЦР-теста) вместе с ребенком перевели в медицинское учреждение Киева. В настоящее время проводится тестирование всего медицинского персонала отделения и его пациентов. Кроме того, за сутки добавилось еще одно подозрение – мужчина также вернулся из стран Евросоюза. Сейчас имеет легкие симптомы и находится на самоизоляции», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 мая в Украине коронавирусом заболели 20 148 человек (6 585 человек – выздоровели, 588 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 141 случай COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).