В «ДНР» заявили, что вывели свои подразделения «в районы боевого предназначения» (Фото)

В «ДНР» незаконные вооруженные формирования – подразделения «народной милиции» – выведены «в районы боевого предназначения». Об этом сегодня, 22 мая, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Подразделения народной милиции выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии. Проведены тренировки на пунктах приема личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва», – уверяют в «республике».

«Сейчас на полигонах республики подразделения проходят боевое слаживание», – добавляют в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» и «ДНР» обзванивают уволившихся сотрудников «силовых структур» с вопросом о готовности вернуться.

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Пасечника в обстрелах и повреждении линии электропередач заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований.