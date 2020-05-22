С начала года жертвами обстрелов на Донбассе стали 10 детей, – ЮНИСЕФ

Всего с начала 2020 года от обстрелов на Донбассе пострадали 10 детей. Только за первую неделю мая зафиксировано 6 случаев, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В организации подчеркивают, что жизнь около 430 тыс. детей в зоне конфликта, который длится уже более 6-ти лет, стала еще невыносимее. Во время, когда дети и семьи на востоке Украины ограничены в передвижении из-за распространения COVID-19, усиление обстрелов привело к многочисленным детским жертвам и повреждениям школ в начале мая.

Так, шестеро детей были травмированы дома в результате обстрелов, под которые попали их поселки в первую неделю мая. В одном случае тяжелые ранения получили три маленькие девочки: две сестрички в возрасте 7 и 10 лет и их 7-летняя подруга.

«Я вернулся домой и увидел своих двух маленьких дочерей и их подругу, залитых кровью, в ванной комнате. Они так испугались, что просто зашли в ванную и ждали, пока их кто-то найдет», – рассказал отец сестер Александр гуманитарным работникам на месте происшествия.

Также с начала этого года было зафиксировано 9 атак на школы, причем 5 из них – только в апреле. Во время одного из инцидентов 17-летняя девушка, которая находилась во дворе своей школы, получила ранения осколками. И это несмотря на то, что в ноябре 2019 года Украина стала 100-й страной – подписантом Декларации о безопасности школ, взяв на себя обязательства защищать права детей на образование во время конфликта, отмечают в ЮНИСЕФ.

«Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, как и другие семьи по всей Европе, но и испытывают постоянную угрозу возможных обстрелов. После более чем 6-ти лет сокрушительного конфликта дети и семьи на востоке Украины остро нуждаются в мире. Мы призываем все стороны соблюдать договоренности о прекращении огня», – подчеркнула Региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан.