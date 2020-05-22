«Большая стройка»: В Мариуполе создают новое отделение экстренной медпомощи (Фото)

В Мариуполе на базе городской больницы №4 идут работы по созданию отделения экстренной медицинской помощи. Оно будет организовано с учетом применения мирового опыта разделения на секторы для разных категорий пациентов. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Создание современного отделения проводится в рамках национальной программы «Большая стройка». Общая стоимость проекта – 17,5 млн гривен, в том числе из местного бюджета выделено 10 млн гривен, из государственного – 7 млн. Финансовую помощь оказывает и Группа Метинвест.

С ходом ремонтных работ ознакомился городской голова Вадим Бойченко. Сейчас работы проводятся на первом этаже хирургического корпуса, где раньше находилось приемное отделение.

«У нас было несколько кабинетов приемных врачей. Условия не соответствовали современным требованиям. После ремонта появятся кабинеты практически для всех "узких" специалистов. Отделение будет включать в себя функции, как приемного, так и экстренного», – рассказал директор больницы Владимир Жигиль.

В отделении планируют установить рентген-оборудование, УЗИ-аппарат, создадут лабораторию. Главной особенностью станет разделение маршрутов пациентов.

«Мы применим мировой опыт разделения отделения на секторы для разных категорий пациентов. В "красный" сектор будут доставляться пациенты, требующие реанимационных действий. "Желтый" будет принимать пациентов средней тяжести. "Зеленый" предназначается для больных, которые самостоятельно пришли в больницу. Для этого предусмотрены отдельные входы», – объяснила заместитель городского головы Ксения Сухова.

Также будет оборудован бокс для двух автомобилей скорой помощи. В проекте учитываются условия для людей с инвалидностью.

На сегодня в помещении будущего отделения проведены демонтажные работы, вскоре произведут замену всех инженерных сетей, восстановят систему пожаротушения. Полностью выполнят тепломодернизацию помещения, заменят лифты, проведут кислородопровод.