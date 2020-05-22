Стало известно, почему перенесли возобновление чемпионата Украины

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил подробности переноса рестарта чемпионата Украины. Ранее предполагалось, что Премьер-лига вернется 30 мая, но 21 мая стало известно, что возобновление чемпионата сместят на неделю вперед – на 6 июня. Об этом пишет «Сегодня».

«Рестарт сместят не из проблематики тестирования, а из-за малого количества людей, которому разрешено находиться на стадионе. По требованию Кабмина их должно быть не более 50. Делегации команд, арбитры, трансляторы – это мин 200. Сейчас договариваются с Минздравом увеличить квоту. Вся эта бюрократия занимает время», – написал Бурбас на своей странице в соцсети.