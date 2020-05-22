Вход только в масках: В Минобразования опубликовали сроки и правила пробного ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам – 17 июня 2020 года. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО до 1 июня.

Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:

оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);

приглашения-пропуска;

средств индивидуальной защиты – маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

Участникам рекомендуют иметь при себе 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию – прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.

Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в следующие сроки:

15-17 июня – по украинскому языку и литературе;

17-19 июня – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам – до 23 июня.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня – 17 июля, результаты станут известны до 29 июля.