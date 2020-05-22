Родителей первоклашек в школы не пускают: Как записать ребенка в первый класс (Видео)

Родителей первоклашек в учебные заведения Краматорска не пускают, а срок приема заявлений вскоре истечет.

Документы принимают лишь дистанционно: образец заявления есть на сайте каждого учебного заведения, рассказывают педагоги. Отправить бумаги надо сканом на электронный адрес школы.

«К нам поступило очередное заявление утром, мы его распечатали. Мы собираем эти заявления, и таким образом отслеживаем количество», – рассказывает замдиректора школы №8 Оксана Гранкина.

«На сегодняшний день продлен карантин, и поэтому мы не имеем права приглашать людей в учебное заведение», – поясняет она.

Подать письменное заявление в школу местная жительница Елизавета успела до карантина. Теперь переживает, примут ли ее дочь в первый класс, так как медсправки пока что не получили и в целом не знают, когда смогут пройти обследование.

Краматорчанка рассказывает, что, по словам воспитателей детсада, еще никто из деток не прошел медкомиссию.

Медики говорят, медосмотры не проводили из-за карантина. Сейчас ожидают его ослабления. «Все работают, все оказывают помощь, это понятно. Другое дело, что профилактические осмотры пока не проводятся. Но рассматривается вопрос о послаблении карантинных мероприятий», – рассказывает заместитель главного врача Детского территориального медицинского объединения г. Краматорска Алла Лаврова.

Если же прохождение необходимых обследований будут откладывать и далее, детей должны зачислить без справок, обещают в городском управлении образования. «До 31 мая должны быть сформированы 1-е классы и изданы приказы директорами школ о зачислении в 1-й класс. Можно подать заявление без медицинской справки. Мы будем ждать до 1 сентября справки. И зачисление будем проводить без справок временно», – сообщает начальник Управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Также сообщается, что родительские собрания планируют отменить. И с потенциальными классными руководителями родителям придется знакомиться индивидуально.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»