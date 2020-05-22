Не менее опасны, чем коронавирус: Зеленский призвал к вакцинации от кори и туберкулеза

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от кори и туберкулеза, поскольку они являются не менее опасными болезнями, чем коронавирус. Об этом он сказал на традиционном совещании по противодействию COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президенту сообщили, что, несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась. В то же время сейчас количество вакцинаций уменьшилась на 20%.

В Минздраве считают, что это может привести к вспышке этих болезней в ближайшем будущем. Поэтому вместе с президентом призывают родителей не игнорировать прививки.

«Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – столь же тяжелые болезни, не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас», – сказал Зеленский.