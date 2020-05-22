Кровавая рыбалка: На Житомирщине расстреляли 7 участников АТО на Донбассе

Сегодня, 22 мая, неподалеку села Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял 7 человек. По данным полиции, все жертвы оказались участниками АТО на Донбассе, передают «Донецкие новости».

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на берегу частного ставка отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3., 1962 года рождения.

«После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать спящих», – написал Геращенко.

Всего мужчина расстрелял 7 человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, вышел в село и вызвал полицию.

Подозреваемый в убийстве задержан полицейскими и находится под стражей. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Полиция Житомирской области подтвердила, что жертвами стрельбы на пруду стали участники АТО на Донбассе. Все семеро были добровольцами.

«Все погибшие – это участники АТО, добровольцы в возрасте от 1990 г.р. самый молодой и 1970 г.р. самый старший. Все они жители Киева. Их было восемь – приехали они с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра», – рассказала руководитель пресс-службы полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии «ТСН.ua».

По ее словам, один из них, который остался жив и вызвал полицию, не пострадал. Сейчас мужчина сотрудничает с полицией и дает показания.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.