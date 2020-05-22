Находившийся в плену «ДНР» украинец Синченко совершил побег (Фото)

Григорий Синченко, который попал в плен «ДНР» второй раз в октябре 2019 года, совершил побег.

В «ДНР» Григория назвали уроженцем Макеевки. Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», «за совершение тяжкого преступления разыскивается уроженец Макеевки Синченко Григорий Андреевич,1991 года рождения».

Указаны примеры разыскиваемого, а также отмечено, что он «был одет в светлую футболку и черные спортивные брюки с тремя белыми полосками по бокам».

«За информацию, которая поможет разыскать и задержать преступника, будет выплачено вознаграждение», – уверяют в «ДНР».

Сообщение о розыске «МВД» опубликовало 21 мая.

Как рассказала «Укринформу» мать Григория Синченко Татьяна Гулевская, которая ведет борьбу за освобождение сына, задержанного «спецслужбами ДНР», ее сына подвергали пыткам. Представители «спецслужб» уже побывали у бабушки Григория.

«По местному телеканалу новость о побеге крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители "спецслужб" были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым», – сообщила Гулевская.

На фото, которое демонстрируют «спецслужбы», на лице Григория видны следы ожогов и других травм, из-за чего мать делает вывод, что сына в «ДНР» вновь подвергали пыткам.