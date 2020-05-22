Погибли двое военнослужащих: Офицер ВСУ предстанет перед судом

В суд направлено обвинительное заключение в отношении офицера Вооруженных сил Украины. Военнослужащего обвиняют в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных полномочий, повлекших тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следствием установлено, что 26 апреля 2017 года во время проведения запланированных учебных стрельб из тяжелого вооружения на одном из полигонов в Харьковской области, офицер, находясь в статусе руководителя стрельбы, в нарушение приказа командира воинской части изменил условия выполнения упражнения учебных стрельб. Военнослужащий лично принял решение об изменении дальности до цели с 1700-2000 метров до 4000 метров», – говорится в сообщении.

Из-за этого по его указанию экипажем БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на небольшом расстоянии от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. В результате указанного выстрела военнослужащие получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.