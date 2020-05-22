Остался из-за матери: Коллеги пытались освободить из плена «ДНР» врача-невролога

В «ДНР» донецкого врача Юрия Шаповалова «приговорили» 13 лет за публикации в соцсетях, обвиняют в «шпионаже» в пользу Украины. Коллеги Юрия борются за его освобождение, однако врачам намекнули: если не остановятся – окажутся рядом с Шаповаловым в камере, передает «Радио Свобода».

Юрий Шаповалов – житель Донецка, врач-невролог отделения функциональной диагностики больницы им. Калинина.

Недавно «МГБ ДНР» сообщило, что «суд» над Юрием Шаповаловым состоялся 16 апреля 2020 года, и как оказалось, задержали мужчину в январе 2018-го. Было представлено видео – мужчину повалили на асфальт, заломили руки и погрузили в машину. Далее крупным планом показывают Юрия, дающего признательные показания.

Вот что он говорит: «Я – гражданин Украины, считающий себя украинским патриотом. В 2014 году я завел страницу в социальной сети Twitter. Вначале пользовался страницей в качестве ленты новостей, постепенно стал выкладывать и свою информацию в твиттере. Информацию о передвижении военной техники в городе Донецке, о перемещении военных. И если удавалось сделать фотографию, то выкладывал фотографию. После одной из таких фотографий, которую я разместил летом 2015 года, ко мне через личные сообщения в твиттере вышел на связь пользователь под названием "Стоп террор". Позднее я узнал, что это организация, связанная с украинскими спецслужбами. После этого пользователь попросил меня еще раз сходить на это место и сделать несколько фотографий с привязкой к местности, что я и сделал. После этого они стали обращаться ко мне с просьбами оценить военную и морально-политическую ситуацию в Донецке. На их обращения я по мере возможности реагировал, так продолжалось до января 2018 года, когда я был задержан органами "ДНР"».

Юрий писал в соцсети под ником «Залишенець Донецький».

Бывшая коллега врача Надежда Севастьянова говорит, что оставался в Донецке врач из-за пожилой матери, которая отказалась выезжать. Наталья одна из первых забила тревогу, когда Юрия задержали.

Женщина сразу же обратилась в СБУ и написала заявление в полицию. По ее словам, коллеги, оставшиеся в Донецке, попытались найти Юрию адвоката и передать ему помощь, однако им пригрозили, что они могут оказаться вместе с Юрием в заключении.

«Его хобби было – кактусы, он президент клуба. Это настолько интеллигентный человек, что только одна ассоциация – доктор Борменталь. Он очень выдержанный, аристократ. Я не представляю, как он там. У нас очень дружное отделение было, мы фильмы снимали, он никогда не отказывал. Он очень маму свою любил и любит. Из-за мамы он не уехал. После того, как это все случилось, мне звонили коллеги из отделения и говорили, что мама бегала по отделению и говорила: "Почему же я не уехала". Не уехала, теперь жалеет», – рассказывает Надежда Севастьянова.

Она и ее коллеги, которые выехали за рубеж, пытаются привлечь не только украинскую общественность, но и международную, чтобы Юрия Шаповалова смогли внести в списки и освободить. А пока же женщина надеется, что Юрий сможет в заключении услышать, что о нем не забыли и за него борются: «Юра, мы все переживаем. Держись пожалуйста. Мы ждем тебя!».