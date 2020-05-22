Массовое убийство участников АТО на Житомирщине: Подробности, версии событий

Сегодня ночью в Житомирской области неподалеку села Новоселица Попельнянского района произошло убийство 7 человек. Все жертвы оказались участниками АТО на Донбассе. Стали известны имена погибших и новые версии произошедшего, передают «Донецкие новости».

Издание «Dетектив-Info» со ссылкой на свои источники сообщает, что среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Это бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (по прозвищу «Малек»/«Бородатый»), приписанный к Гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталий Вульчин, два воина с позывными «Фин» и «Эскандер» (он же «украинский татарин» – Эскендер Османов), а также киевский волонтер Роман Ханенко («Гець») и работник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус. Сотрудник НАУ Вадим Федюнин успел спастись и заявил о массовом убийстве в полицию.

Сейчас рассматривается две версии событий. В частности, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что у водоема накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины совместно ловили рыбу, употребляли алкогольные напитки, а затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое – продолжали застолье. В дальнейшем между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей.

Жена 58-летнего Анатолия З. (подозреваемого в убийстве) рассказала в комментарии сайту «Сегодня» подробности трагедии. «Там, где выпивается водка – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», – рассказала супруга задержанного Ольга.

Однако брат подозреваемого Виктор изложил другую версию событий. По его словам, Анатолий жаловался на вымогательство со стороны местных копов, якобы требовавших деньги и рыбу за аренду.

По словам родственника, 21 мая ГБР задержала главу районной полиции за взятку, а вечером к брату приехали знакомые «добровольцы», которые заподозрили его в «подставе». (На сайте ГБР информация о задержании правоохранителя отсутствует, при этом на сайте Нацполиции есть сообщение о задержании одного из чиновников житомирской полиции, вымогавшего ежемесячную «дань» в 10 тыс. грн за невмешательство в рыборазведение).

Виктор говорит, что сначала мужчины действительно выпивали, но потом произошел «наезд», который завершился гибелью гостей. Он уточняет, что Анатолий получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в автомобиле арсенал – автомат, карабин, пистолет, с которым «можно идти на передок». Поэтому родственник не верит, что гости к его брату шли с мирными планами.

Волонтер Диана Макарова опубликовала в Facebook заявление Батальона имени генерала Кульчицкого по поводу собитый на Житомирщине.

«Сегодня ночью произошла трагедия. Двое военнослужащих батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, которые находились в отпуске после возвращения на ротацию из зоны проведения ООС, и пятеро ветеранов батальона погибли сегодня ночью, в результате массового расстрела в Житомирской области. Просим иметь немного уважения к бойцам, которые на фронте защищали территориальную целостность Украины и рисковали своей жизнью, и не распространять сплетни и додумывания по поводу этой трагедии. Обстоятельства этого дела выясняются, ведется предварительное следствие. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших», – говорится в заявлении.

Макарова добавила от себя: «Погибшие – боевые, настоящие фронтовики. Только вернулись с фронта. Ни о каком отжиме ставка, рейдерских акциях речь не шла. Скорее спор с владельцем ставка, выходцем из России, профессиональным охотником, приобрел идеологический характер, в стиле "Я вас туда не посылал". Это все, что сейчас известно», – написала волонтер.