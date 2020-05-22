В Украине с инвесторами будут работать специальные «няни» (Видео)

Инвестиционные няни будут – подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Говорит, законопроект уже готов, теперь слово за парламентом. Важно: сумма, которую инвестор дает украинской экономике и может рассчитывать на персонального помощника, будет меньше, чем чиновники предлагали ранее. Среди них и «зеленые» инвесторы. Правда, они говорят, нянчиться с ними не надо. Достаточно определить прозрачные правила игры. Прежде всего, нужно подписать меморандум, который обеспечит стабильность и прозрачные правила игры. Об этом сообщает «34 канал».

«Сейчас из-за кризиса в мире надо бороться за инвестиции. Мы снизили эту планку, и инвестиционная няня – это специальный вип-менеджер, будет приобщен к любому инвестору, который инвестирует в Украину 30 млн долл. плюс», – рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас уже доходит до того, что мы зарплату не можем платить вовремя, поэтому ситуация очень критичная. И мы хотим понять, как мы вернем свои деньги, уже накопились долги. Основные моменты этого меморандума нас устраивают. Поэтому мы идем на этот компромиссный вариант», – сказал генеральный директор «Виндкрафт» Карл Стурен.