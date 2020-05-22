На Харьковщине задержали танкиста «ДНР» (Фото)

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка является боевиком так называемой "1 АК ДНР", входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников. Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении в незаконные вооруженные формирования через границу с РФ», – говорится в сообщении.

В ходе досмотра вещей задержанного правоохранители изъяли военный билет так называемого «министерства обороны ДНР» с отметками о прохождении службы и закрепленном оружии, а также удостоверение члена «общественного движения Донецкой республики».

«В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружены фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения ним оружия», – добавили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и взяли под стражу. Продолжаются следственные действия.