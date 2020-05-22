В «ДНР» заявляют о 115 сторонниках «республики», удерживаемых на украинской стороне

В «ДНР» заявили, что на подконтрольной Украине территории удерживаются 115 сторонников «республики», 468 числятся пропавшими без вести.

«По состоянию на 15 мая украинской стороной удерживаются 115 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной. Также в списке лиц, пропавших без вести, числятся 468 человек. Возможно, они также удерживаются украинской стороной», – говорится в сообщении пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Как сообщалось ранее, по информации СБУ по состоянию на 30 апреля, в плену «Л-ДНР» числятся 214 человек.