Есть свободные места: В «ДНР» на поселение приглашают сторонников «республики»

Сейчас «ДНР» есть 919 свободных мест для поселения сторонников «республики». Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Отмечается, что с начала боевых действий в «ДНР» 7 074 человека являются лицами, пострадавшими в результате вооруженного конфликта, в том числе 1630 детей.

В «республике» открыто 64 социальных объекта, из них 54 функционируют, 10 остаются в резерве. Здесь проживает 2 151 человек, в том числе 393 ребенка.

Еще 4 923 человека проживают в жилом фонде, в том числе 1 237 детей.

Как сообщалось ранее, в Донецке «республиканские» переселенцы устроили бунт. Их выселяют из бесплатного общежития, не предоставляя альтернатив по жилью. Люди отмечают, что в остальных «социальных» общежитиях размещение платное – от 2 тыс. руб.