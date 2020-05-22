RU
Все новости

В Украине запускают Платформу координации действий по освобождению политзаключенных РФ

22.05.20 16:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины создает Платформу по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам украинцев. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отмечают, что в течение последнего года Украине удалось провести три успешных этапа освобождения удерживаемых лиц и вернуть из российских тюрем более 130 граждан Украины. Тем не менее, вопрос освобождения незаконно удерживаемых Россией по политическим мотивам украинцев и в дальнейшем остается актуальным.

«На фоне новых задержаний и приговоров, а также попыток РФ злоупотреблять инструментарием и форматами институтов ООН для легитимизации попытки аннексии Крыма, МИД Украины видит своей задачей придание нового импульса международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что проблематика политзаключенных остается в числе приоритетных вопросов повестки дня в диалоге с зарубежными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения – должно усиливаться. С этой целью МИД инициирует запуск Платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины.

«Мы видим ее участниками представителей органов государственной власти, в компетенцию которых входит деятельность по оказанию помощи, защиты прав и освобождению незаконно удерживаемых граждан Украины; неправительственных правозащитных организаций и объединений родственников политзаключенных; Меджлиса крымскотатарского народа. Важным элементом станет дальнейшее привлечение к совместной работе бывших пленников Кремля», – отметили в МИД.

По словам дипломатов, Платформа не будет подменять деятельность других органов государственной власти. Это площадка для обсуждения и согласования действий, результатом которых должно стать усиление международного давления на РФ с целью освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк