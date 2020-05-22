Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО

Абитуриенты из временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В 2020 году выпускники с временно оккупированных РФ территорий Украины могут поступать по упрощенной процедуре в 91 университет, на базе которых действуют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"», – говорится в сообщении.

Такие образовательные центры будут работать в каждом вузе в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украине территории, а также будут созданы на базе ряда университетов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Львове, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Ивано-Франковске и других городах Украины.

Поступающие из Донбасса и Крыма могут поступать в любой из этих 91 вузов без сдачи ВНО. Для этого им нужно выбрать специальность и учебное заведение, а затем обратиться в образовательный центр «Крым-Украина» или «Донбасс-Украина» в этом заведении в период с 9 июня по 23 октября 2020 года.

Важно, что те абитуриенты, которые хотят принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

поступающие из Донбасса – не позднее 22 августа;

поступающие из Крыма – не позднее 20 августа.

Те, кто не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Для поступления абитуриентам из временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, Крыма и г. Севастополя не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно иметь свидетельство о рождении.

В образовательной декларации поступающие указывают данные о своих результатах обучения за курс общего среднего образования.

«Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты-2, доступной в каждом из 91 учреждения высшего образования, где будут работать образовательные центры. А поступающие с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены», – уточнили в Минреинтеграции.