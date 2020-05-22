Уволят до 20 тысяч шахтеров: В «ДНР» утвердили план реорганизации угольной отрасли

В «ДНР» утвердили план реорганизации угольной отрасли.

«Правительством ДНР в рамках поддержки угольной отрасли на сегодняшний день разработан и утвержден план мероприятий по выводу предприятий на рентабельный уровень. Я думаю, правительство в ближайшее время примет все необходимые нормативные документы», – отметил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.

Как уточняет в соцсети блогер «Донецкий абориген», «в республике планируют закрыть 2/3 всех шахт, оставив действующими лишь 8. Под сокращение попадут более 20 тыс. шахтеров».

При этом, по данным блогера «Дилетант», в ходе закрытия шахт будут уволены «не меньше 7000 шахтеров, 7000 семей лишаются источника пропитания».

Ранее в «ДНР» заявляли, что в рамках реструктуризации угольной отрасли будет создано единое «госпредприятие». Его возглавит гражданин РФ Владимир Пашков, который 5 февраля этого года стал «премьер-министром ДНР».

До 2014 года Пашков был вице-губернатором Иркутской области РФ. После он возглавил предприятие «Внешторгсервис» украинского олигарха Сергея Курченко, который скрывается в России. Именно «ВТС» курирует все промышленные предприятия «Л-ДНР» и занимается экспортом продукции в Россию.