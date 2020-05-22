В «ЛНР» подтвердили еще одну смерть от коронавируса

В «ЛНР» сегодня, 22 мая, зарегистрирован еще один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщает «минздрав ЛНР».

Подробности о скончавшимся не указывают. При этом ранее говорилось о 4-х летальных случаях. Таким образом, на данный момент в «ЛНР» от коронавируса умерли 5 человек.

Также отмечается, что сегодня в «республике» выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, из больниц выписаны 7 выздоровевших.

«По состоянию на 16:00 22 мая всего 377 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 мая в Украине коронавирусом заболели 20 148 человек (6 585 человек – выздоровели, 588 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 141 случай COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 339 случаев (выздоровели – 80 человек, летальных случаев – 9).