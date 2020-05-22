На месте расстрела участников АТО на Житомирщине полиция изъяла 5 единиц оружия (Фото)

Правоохранители проводят следственные действия на месте резонансного убийства 7 человек, которое произошло сегодня, 22 мая, в Житомирской области. В ходе осмотра места происшествия изъято 5 единиц оружия. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Житомирской области.

«В настоящее время установлены личности погибших: это – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших – трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС», – говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия – охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, проводятся следственные мероприятия и дальнейшее выяснение всех обстоятельств.

Состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве взято на контроль Офисом Генерального прокурора.

Напомним, ночью 22 мая неподалеку села Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель из охотничьего ружья расстрелял 7 человек. По данным полиции, все жертвы оказались участниками АТО на Донбассе.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у водоема накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема. Мужчины ловили рыбу, употребляли спиртное, а затем шестеро из них легли спать, в то время как остальные трое – продолжали застолье. В дальнейшем между собутыльниками возник спор, и арендатор водоема расстрелял товарищей, один успеть убежать и вызвать полицию. Родственники стрелявшего изложили свою версию событий.