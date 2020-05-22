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Стрелял из револьвера: В Донецке ограбили пункт обмена валют

22.05.20 18:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Донецке совершено вооруженное ограбление пункта обмена валют, похищено 700 тыс. руб. (292 тыс. грн по местному курсу валют).

Как уточняет «МВД ДНР», 38-летний мужчина ограбил пункт обмена валют в Ленинском районе города.

«Правоохранители установили, что подозреваемый зашел в пункт обмена валют, произвел выстрел из револьвера и забрал у кассира денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила 700 тыс. руб.», – говорится в сообщении.

Мужчина пытался скрыться, однако его задержали. «Подозреваемый признал свою вину и сотрудничает со следствием», – уверяют в «МВД ДНР».

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