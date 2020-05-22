Мать пленного «ДНР» Григория Синченко подозревает убийство сына

Григорий Синченко, который попал в плен «ДНР» второй раз в октябре 2019 года и сейчас разыскивается «МВД ДНР» как сбежавший, может быть убит. Об этом заявила мать Григория Татьяна Гуленко, передает «Радио Свобода».

Женщина рассказала, что увеличила фото, которое в видео «розыска» показывают в «ДНР», и была шокирована состоянием сына.

«И, честно говоря, не верю, что Гриша мог выбраться из ИВС (изолятора временного содержания – ред.) – там же куча охраны и никто так просто не передвигается», – говорит Татьяна Гуленко.

По ее словам, в «ДНР» обещают вознаграждение за сына, называют его особо опасным преступником, но это не так. «Просто мой сын – патриот», – подчеркивает женщина.

Соседи дома, где жила бабушка Григория и мать Татьяны, рассказали ей, что на днях туда приезжали несколько машин с вооруженными людьми.

«Я надеюсь, что Григория на самом деле ищут, а не убили, а потом придумали историю с якобы бегством, чтобы скрыть преступление», – сказала Татьяна Гуленко.