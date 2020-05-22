Полицейских, которые на Луганщине подорвались на мине, переправили в Днепр

Бойцов батальона полиции «Луганск 1», которые подорвались на мине в Новоайдарском районе, доставили на лечение в Днепр. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба МВД.

«20 мая примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района четверо бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск 1" во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил получили осколочные ранения в результате подрыва на мине. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов, спасая побратимов, погиб от полученных ранений. Другие бойцы были доставлены в местную больницу», – говорится в сообщении.

Сегодня заместителя командира батальона Сергея Кисленских и старшего инспектора вооружения Владимира Сотникова экстренно эвакуировали вертолетом Национальной гвардии Украины из Северодонецка в больницу им. И.И. Мечникова в Днепре.

«Сергей имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и ноги с наличием металлических обломков и сотрясение головного мозга. Владимир имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей плеча, грудной клетки и коленного сустава с наличием металлических обломков, сотрясение головного мозга», – сообщили в МВД.

Дальнейшее лечение и реабилитацию полицейские будут проходить в Днепре.