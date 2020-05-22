Во время карантина: Как празднуют свадьбы в «ДНР» и «ЛНР»

В «ЛНР» на период карантина запрещено проведение торжественного бракосочетания, проводится только обычная регистрация брака. Что сказалось на численности – в апреле было в 2,3 раза меньше заявлений о заключении брака чем в марте. Большинство тех, кто планировал свадьбы на апрель-июнь, переносят их на неопределенный срок. Об этом сообщает местные интернет-ресурсы.

Так, в апреле по стандартной процедуре расписались 436 молодоженов (218 браков). При этом 43 свадьбы не состоялись (на апрель было назначено 261 регистрация), из них 25 пар перенесли дату заключения брака на более поздний период.

Ведущая-организатор из Луганска Дарья Хорольская отметила, что в настоящее время пары, планирующие свадебное торжество на весенние месяцы, оказались в неопределенном положении, однако отказываться от задуманного не намерены. «Много свадеб было запланировано на апрель и май, которые мы пытаемся перенести на лето или осень. Подбираем подходящие даты. Летние свадьбы должны были стартовать 6 июня… Очень жаль ребят, которые готовились, выбирали свою дату, переживали, чтобы прошло все идеально и теперь находятся в таком ожидании и непонимании происходящего», – сказала она.

Тамада Сергей Попов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией «практически вся ивент-индустрия переживает не лучшие времена». «Однако несмотря на это я, да и многие мои коллеги, используют такие "каникулы" для тщательной самоподготовки к будущему свадебному сезону, который, мы очень надеемся, все-таки начнется в ближайшее время», – сказал он.

«Увы, те кто планировал свою свадьбу в этом году в апреле, мае, или июне, уже перенесли свое торжество на неопределенный срок. Однако опять же радует, что не отменили вовсе, а именно перенесли. Многие уже заранее звонят и бронируют новую дату торжества. И если так получится, что в июне-июле карантин будет отменен, по моему мнению, это не сильно сдвинет пик свадебного сезона, который обычно приходится на август-сентябрь, однако очень уплотнит график мероприятий как на эти, так и на следующие месяцы», – продолжил Сергей.

Декоратор Дарина Сливина рассказала, что карантин также усложнил процесс доставки в «ЛНР» материалов для создания свадебных украшений. «В связи с закрытием границ, а также с ситуацией в Китае, откуда собственно мы заказываем много позиций в декор, мы не смогли привезти многие новинки для свадебного сезона. А также не можем сейчас прогнозировать цены на конкретный декор, потому что поставщики распродают в основном остатки, а новое не закупили и не могут назвать точную цену на товар», – отметила оформитель.

«Многие молодожены перенесли даты на осень. Свадьбы, которые планировались в апреле и мае, в основном отменили, так как многие родственники живут за пределами нашей территории и никак не могут попасть на торжество. Но много будущих молодожен все-таки надеются на лучшее, верят в скорое окончание карантина и открытие границ, обсуждают детали организации и декора онлайн», – добавила Сливина.

Отметим, что при этом в «ДНР» регистрацию брака проводят – но только по заявлениям, поданным до 20 апреля, с этого дня из-за карантина заявления местные ЗАГСы не принимают.

При самой росписи молодожены должны быть в масках. Однако они снимают защитные средства во время фотосессий и дальнейших празднований.

Например, эта регистрация брака прошла в Куйбышевском районе Донецка 16 мая: