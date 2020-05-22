На Донетчине открыли почти 100 уголовных дел по фактам нарушения законов и обычаев войны

Прокуратура Донецкой области зарегистрировала около 100 уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны на Донбассе. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Благодаря плодотворному сотрудничеству с общественными организациями, в частности Ukrainian Legal Advisory Group, "TRUTH HOUNDS", а также тщательному анализу ежедневных отчетов Мониторинговой миссии ООН по правам человека зарегистрировано почти 100 уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)»,– говорится в сообщении.

Также создан и постоянно обновляется реестр погибших и раненых лиц, поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры. В этот реестр уже внесены сведения о 1317 пострадавших, 3760 поврежденных объектах и подтвержден ущерб на 13,5 млн грн.

«Собранные доказательства имеют важное значение не только для защиты интересов отдельных граждан на национальном уровне, но и для защиты интересов государства в международных судах», – отмечают в прокуратуре.

Граждане, которым причинен физический, моральный и имущественный ущерб в результате военных действий на востоке Украины, могут присылать любые документы (заявления, показания, фото- и видеоматериалы), которые могут быть использованы в качестве доказательств, в прокуратуру Донецкой области по адресу: Донецкая область , г. Мариуполь, ул. Университетская, 6, а также на электронную почту: priom_gromad@don.gp.gov.ua или оставить эти сведения на КПВВ во время их пересечения.