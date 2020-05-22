Обвиняемый по делу МН17: Российский расследователь пояснил, зачем в «ДНР» арестовали Харченко

В «ДНР» держат под арестом обвиняемого по делу МН17, отставного «военного ДНР» Леонида Харченко, чтобы его не «выкрали» украинские спецслужбы. Такое мнение в интервью «Радио Свобода» высказал шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, занимающийся расследованием сбитого на Донбассе малайзийского «Боинга» МН17.

Так, летом прошлого года украинским спецслужбам удалось из «ДНР» вывезти в Киев бывшего «ракетчика ДНР» Владимира Цемаха, который также считается важным участником дела о крушении «Боинга» МН17. «Цемах тоже находился на территории "ДНР", однако его не просто похитили украинские спецслужбы, как оказалось, они это сделали без видимых усилий: просто подобрали его пьяным на улице, посадили в машину и увезли. Не было никакой гарантии, что нечто подобное не повторится еще раз», – напомнил Доброхотов.

Поэтому единственна надежная гарантия того, чтобы человек не попал на территорию Украины – каким-то образом его изолировать.

При этом журналист не исключает, что Харченко содержат не в СИЗО в Донецке, а где-нибудь в России. В качестве доводов этой версии Доброхотов напомнил, что с Харченко в «ДНР» запрещены свидания, его никто не видел, поэтому нет уверенности, что он еще в «ДНР».

«Если б я занимался этой историей на месте Кремля, я б вывез его куда-нибудь подальше», – сказал шеф-редактор.

«Харченко еще и повезло: как мы видим по многим другим ситуациям, ценность человеческой жизни для Кремля невысока – его могли бы отправить на тот свет как человека, который слишком много знает. Но это тоже было бы некрасиво, потому что он уже официально признан подозреваемым [по делу МН17]. Это во многом смысле, как ни парадоксально, его спасает: к нему привлечено очень большое внимание, и убить его сейчас было бы слишком скандально для Кремля. А просто изолировать, обеспечить, чтобы он не попал на территорию Украины или в итоге в Нидерланды – это, наверное, для Кремля самый лучший сценарий», – отметил Доброхотов.

Он дополнил, что если на скамье подсудимых в Гаагском суде лично будет присутствовать хотя бы один обвиняемый, то судебный процесс станет настоящим – с адвокатами, с доводами защиты. «А сейчас это выходит процесс чисто на бумаге: есть какие-то люди в России или на оккупированных территориях, которых подозревают, их на бумаге судят. Россия вообще не признает легитимность этого процесса и в общем это разваливается. Очень важно для голландцев, для всей следственной группы, чтобы хотя бы один обвиняемый лично присутствовал на скамье подсудимых. Поэтому ставки очень высоки», – пояснил журналист.

По этого мнению, сейчас стратегия России на этом процессе – его затягивание, не привлечение общественного внимания в надежде, что со временем люди просто потеряют интерес и перестанут следить за какими-то новыми обвинениями. «Сделать это довольно сложно, поскольку голландцы очень неплохо продумали стратегию, то есть они начинают с каких-то мелких сошек, как Харченко, Цемах и т.д., и постепенно выходят на более высокий уровень. Я думаю, тот самый ФСБшник Бурлака, про которого мы недавно публиковали расследование, и другие высокопоставленные офицеры ФСБ, ГРУ обязательно будут официально привлечены к процессу в качестве обвиняемых. Но самое главное, что за ним последует и политическое руководство, включая Шойгу, Бортникова, возможно Патрушева и, возможно, в конце концов Владимира Путина», – считает Доброхотов.

Как сообщалось ранее, в Донецке был задержан один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году, – Леонид Харченко (позывной «Крот»). Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении по «ДНР» зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг». В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила Леониду Харченко официальные обвинения в причастности к крушению рейса МН17.

Харченко был задержан 11 марта 2020 года возле своего дома в Донецке представителями «ДНР». 8 мая арест бывшего «военного разведчика ДНР» был продлен еще на два месяца. Сейчас он содержится в СИЗО «минюста ДНР». С ним запрещены свидания, но к нему не применяются физические методы воздействия.

Летом прошлого года украинским спецслужбам удалось из «ДНР» вывезти в Киев бывшего «ракетчика ДНР» Владимира Цемаха, который также считается важным участником дела о крушении «Боинга» МН17. В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена пленными. Сейчас он живет в «ДНР».