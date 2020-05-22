На Донетчине полицейские освободили дикую птицу, застрявшую в грузовике (Фото)

На блокпосту в Мариуполе полицейские при осмотре грузовика заметили застрявшую птицу и вытащили ее из автомобильной ловушки. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает патрульная полиция Донецкой области в Facebook.

«Сегодня во время дежурства на блокпосту, патрульные полицейские остановили для проверки грузовой автомобиль. Во время осмотра транспортного средства инспектор заметил лапы птицы, застрявшей между пружинами кабины. Совместными усилиями патрульным удалось сдвинуть кабину и освободить птицу», – рассказали првоохранители.

Поскольку птица получила травму и не могла сразу улететь, патрульные передали ее специалистам, которые о ней позаботятся.