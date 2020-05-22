Киевский форум по безопасности: Политики обсудили, как ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС (Видео)

Сегодня, 22 мая, состоялась очередная онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, тема нынешней беседы – «Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?».

В ходе дискуссии премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк отметил, что Украина должна стать частью ряда региональных инициатив «Инициатива трех морей – не вижу причин, почему бы Украине не принимать в ней участие. Бухарестская девятка – это уже более связано с вопросами НАТО. Украина должна быть партнером в таких инициативах. Нам нужно решительное, активное и сильное международное сотрудничество с нашими друзьями из Литвы, Польши, Венгрии», – подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что Украина достигла много в сотрудничестве с ЕС: «Нам удалось обеспечить энергетическую независимость Украины. Украинцы получили безвизовый режим. Вместе с партнерами из ЕС и США мы сдержали российскую агрессию и внедрили санкции против Российской Федерации. Вместе мы начали беспрецедентные реформы в Украине».

Он напомнил, что согласно опросам, большинство украинцев поддерживают как европейскую интеграцию, так и интеграцию в НАТО. «Нам нужна ясность. Следует четко определить цели. Будет ли Украина членом Европейского Союза? Мы понимаем, что это будет длинная сложная дорога. Но мы должны четко сказать украинскому народу: вот тот путь, которым мы идем. Нужно также ответить на вопрос, станет ли Украина членом НАТО, и какие предпосылки необходимо выполнить для этого», – отметил Яценюк.

Но чтобы достичь этих целей, по мнению политика, нужна прозападная коалиция в украинском правительстве и украинской администрации. «В Европейском Союзе нам нужна проукраинская коалиция. Наши польские, латвийские друзья – это те, кто действительно хочет видеть Украину частью большой единой семьи ЕС», – сказал он.

Для этого Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. «Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах», – сказал он.

Волкер подчеркнул, что НАТО не имеет особого желания принимать в свои ряды страны, часть территорий которых оккупировала Россия. Поскольку согласно статье 5 Альянса (в которой говорится о том, что нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на все Альянс) автоматически означало бы необходимость воевать с Россией.

В этой связи Волкер отметил необходимость лишить Россию права вето по вступлению стран в Альянс и предложил не применять 5-ю статью к таким странам. «Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий», – сказал Волкер.

Участники сегодняшней онлайн-дискуссии: