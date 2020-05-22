Для пересечения КПВВ могут ввести электронную запись через приложение «Дія»

В Министерстве вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины провели межведомственное совещание по подготовке к открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В формировании плана действий для будущего открытия КПВВ приняли участие представители ряда министерств, Госпогранслужбы, Донецкой, Луганской и Херсонсокй облгосадминистраций, Пенсионного фонда, АО «Ощадбанк» и другие.

Шла речь об организации мониторинга состояния здоровья пересекающих КПВВ, обеспечении их средствами индивидуальной защиты, изоляции (госпитализации) в случае необходимости, разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ с временно неподконтрольных территорий, обеспечении их пенсионными и социальными выплатами.

«По результатам совещания участники согласовали совместные действия для обеспечения быстрой и безопасной процедуры пересечения КПВВ, в частности, создание соответствующих протоколов разработки механизма синхронизации баз данных, возможной организации электронной записи для ВПЛ (верификации через приложение "Дія"), которые планируют проведение верификации в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения и физической идентификации в АО "Ощадбанк", а также выдачи разрешений физическому лицу для пересечения линии разграничения», – сообщили в Минреинтеграции.