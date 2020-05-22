На Донетчине пока не будут вводить ослабление карантина, – глава ОГА

На территории Донецкой области ослабление противоэпидемических мероприятий пока осуществляться не будет. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил в своем Telegram-канале председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) составляет менее 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

«Пересмотр вопроса состоится после превышения установленного показателя количества тестирований», – отметил Кириленко.

Глава области напомнил, что постановлением Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 № 392 действие карантина, введенного на территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, продлено до 22 июня 2020 года.

Ранее в Минздраве заявили, что 12 областей Украины, в том числе Донецкая и Луганская области, не готовы к переходу на 2-й этап выхода из карантина. Все регионы оценивались по 3-м показателям: количество инцидентов заболевания, заполненность коек и охват тестированием.