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На Донетчине пока не будут вводить ослабление карантина, – глава ОГА

22.05.20 19:50
Павел Кириленко / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Павел Кириленко / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

На территории Донецкой области ослабление противоэпидемических мероприятий пока осуществляться не будет. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил в своем Telegram-канале председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) составляет менее 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

«Пересмотр вопроса состоится после превышения установленного показателя количества тестирований», – отметил Кириленко.

Глава области напомнил, что постановлением Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 № 392 действие карантина, введенного на территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, продлено до 22 июня 2020 года.

Ранее в Минздраве заявили, что 12 областей Украины, в том числе Донецкая и Луганская области, не готовы к переходу на 2-й этап выхода из карантина. Все регионы оценивались по 3-м показателям: количество инцидентов заболевания, заполненность коек и охват тестированием.

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