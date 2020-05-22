«Вот вам, бл**ь, лопата»: В Старобельске за потасовку и нецензурную брань будут судить депутата горсовета (Фото)

В Старобельске (Луганская обл.) за хулиганство будут судить депутата Старобельского городского совета, который на общественном заседании использовал нецензурную лексику и устроил потасовку, передают «Донецкие новости».

Инцидент произошел 31 мая 2019 года. На заседании Коммунального предприятия «Старобельсквода» обсуждали необходимость поднятия тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение с 57 грн до 65 грн за кубометр.

Директор КП «Старобельсквода» Евгений Халфин пояснял присутствующим необходимость повышения тарифов нехваткой средств: у предприятия образовался многомиллионный долг перед налоговой, поставка воды в некоторые районы – убыточна. Кроме того, в стране повысились цены на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и увеличен размер минимальной зарплаты.

В процессе дискуссии к президиуму вышел депутат Старобельского горсовета Олег Круковский, у него в руках была лопата. Он ударил лопатой по столу, затем со словами «Вот вам, бл**ь, лопата, идите, копайте трубы сами» начал стягивать с места Халфина.

Потом Круковский с кулаками набросился на Халфина, присутствующие в зале мужчины начали разнимать дерущихся.

Круковский продолжал нецензурно оскорблять сотрудников водоканала, утверждая, что они «ох*рели, поднимая тарифы».

Жители сопровождали действия депутата словами «Молодец!», «Так и надо!».

Из президиума в адрес депутата выкрикнули «Гнида!», что чуть не спровоцировало новую драку. Но Круковского удалили из зала, также вынесли лопату. Сотрудники водоканала вызвали полицию.

В отношении депутата было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). И как сегодня, 22 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, дело передано в суд.

В прокуратуре уточнили, что санкция ч. 1 ст. ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.