В Дружковке водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся

В Дружковке (Донецкая обл.) водитель легкового автомобиля совершил наезд на 9-летнего мальчика и скрылся. По факту возбуждено уголовное производство, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии во дворе по улице Космонавтов, в котором пострадал ребенок, поступило в Дружковское отделение полиции 21 мая в 19:25.

«Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на мальчика. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения, а подозреваемый скрылся. Ребенку оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В тот же день сотрудники патрульной полиции нашли брошенный автомобиль, на котором было совершено ДТП, вблизи места происшествия. Личность водителя установлена, однако мужчина скрывается.

Полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 3-х лет ограничения свободы.