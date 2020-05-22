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Ослабление карантина: Как будут проходить экзамены по вождению автотранспорта

22.05.20 20:44
Фото пресс-службы Главного сервисного центра МВД Украины.
Фото пресс-службы Главного сервисного центра МВД Украины.

С 22 мая в регионах, где ослабляется карантин, возобновляются принятие экзаменов по вождению для получения водительских прав. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

Отмечается, что экзамены будут проводиться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности:

  • с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;
  • при отсутствии явных признаков ОРВИ;
  • с одетыми защитными масками.

«Лицу, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где прошел теоретический экзамен. Напоминаем, что результат пройденного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

Пакет документов, который нужно для прохождения практического экзамена:

  • паспорт гражданина Украины или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его гражданство или специальный статус (с отметкой о месте регистрации);
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (ИНН);
  • действующая медицинская справка о годности к управлению транспортными средствами (форма 083 / у);
  • оригинал и ксерокопия документа об изменении личные данных (при необходимости);
  • электронное свидетельство об окончании автошколы вносится заведением самостоятельно в Единый государственный реестр транспортных средств, следовательно, его наличие в бумажном виде не является обязательным.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области 22 мая карантин ослаблен не будет.

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