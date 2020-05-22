Освобождал Северодонецк, Лисичанск, Рубежное: Луганщина простились с легендарным комбатом батальона «Луганск-1» (Фото)

Сегодня, в Северодонецке состоялось прощание с погибшим командиром батальона «Луганск-1», Героем Украины Сергеем Губановым. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отдать последний долг Герою лично прибыли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан, генерал полиции Сергей Князев, руководители силовых ведомств и органов власти.

«С начала российской вооруженной агрессии против Украины Сергей Леонидович защищал суверенитет и территориальную целостность нашего государства в рядах полицейских подразделений. Участвовал в освобождении Северодонецка, Лисичанска и Рубежного от незаконных вооруженных формирований. Требовательным, но мудрым и справедливым руководителем, человеком чести с "золотым" сердцем, истинным патриотом запомнят его бойцы батальона "Луганск-1". Горжусь тем, что лично знаком с Сергеем Губановым», – отметил в своей речи председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

Он напомнил, что Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014 года не изменили присяге на верность Украине. «Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится», – сказал губернатор.

Церемония прощания состоялась в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. Похоронят Сергея Губанова на родной Луганщине.

Напомним, что командир батальона полковник полиции Сергей Губанов и еще трое бойцов подорвались на мине вечером 20 мая во время патрулирования прифронтового села Трехизбенка Новоайдарского района. От полученных травм комбат погиб на месте. Трое других военных получили ранения различной степени тяжести, один боец проходит лечение в местной больнице, а двое – доставлены на лечение в Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Сергею Губанову звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».