Экзотический бизнес: Фермеры из Мариуполя производят икру улиток (Фото)

Супруги Мостовые из Мариуполя занимаются экзотическим бизнесом – разведением улиток. За два года объем производства вырос до 12 тонн улиток с участка, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Марина и Валерий Мостовые основали фермерское хозяйство «Особенный вкус» по выращиванию улиток в мае 2018 года. Теперь с 26 соток своего участка мариупольские фермеры собирают уже порядка 12 тонн улиток. Цены на этот продукт колеблются от 2,2 до 2,7 евро за килограмм. Помимо выращивания улиток, супруги собирают для продажи икру этих моллюсков. Ее цена на мировом рынке колеблется от 1,8 до 3 тыс. евро – за килограмм. Данная икра дороже черной.

Супруги рассказали, что решение открыть данный вид бизнеса пришло спонтанно – после просмотров бизнес-канала и детального изучения тонкостей данного направления. Базой для создания фермы стал принадлежащий семье участок в селе Новотроицкое Запорожской области.

Оказалось, что в Украине пока нет специалистов, которые могли бы обучить новичков тонкостям разведения улиток. Мариупольцам пришлось обращаться за помощью к европейцам. Переговоры с зарубежным специалистом длились около двух месяцев. В феврале этого года профессор, посвятивший изучению и разведению улиток 40 лет своей жизни, провел для украинских предпринимателей-новичков тренинг.

«Опыт, полученный на семинаре, полностью изменил мой подход к делу. В этом сезоне мы с мужем на своей ферме все делаем по-новому – в соответствии с опытом, которым поделился с нами специалист из Европы. Меня приняли в Ассоциацию улитководов Франции, выдав сертификат», – отметила Марина Мостовая.

Собирают «урожай» в конце сентября. Перед отправкой, улиток вводят в состояние анабиоза (сна от низких температур). Далее спящих моллюсков в авторефрижераторах доставляют к клиенту. В прошлом году весь свой урожай супруги Мостовые продали в Украине. Занялись оформлением документов для экспорта в страны Европы, сейчас ведут переговоры с Италией и Францией.