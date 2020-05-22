Более 800 украинских медиков приняли участие в онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова (Видео)

21 мая 2020 года Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели онлайн-конференцию для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это был трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Обновление своих знаний о работе c оборудованием время от времени нужно каждому врачу, особенно если они мало или редко с ним сталкиваются. В отделениях интенсивной терапии в обычных условиях нечасто находятся пациенты, которым нужна искусственная вентиляция легких. Поэтому для врачей инфекционных больниц это обучение крайне важно для получения новых знаний. В программу курса вошли вопросы, которые больше всего интересуют врачей. На первом вебинаре было небольшое количество теоретического материала. Главная цель – коммуникация с врачами и ответы на вопросы, которые у них возникают во время интенсивной терапии больных COVID-19», – сказал профессор кафедры анестезиологи и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Дубров был одним из спикеров вебинара. Вместе с ним делились опытом и отвечали на вопросы заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская, первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца, профессор Юрий Кучин и врач-анестезиолог отделения РЕВХ Александровской клинической больницы Андрей Высоцкий.

Еще до вебинара экспертам прислали около сотни вопросов. Еще больше было задано во время онлайн-конференции – для этого был предусмотрен специальный чат. Врачей-участников интересовало все: когда следует отключать пациента с коронавирусом от аппарата ИВЛ, какие осложнения возникают на фоне COVID, как реабилитировать больных, которые находились на ИВЛ долгое время. На самые важные вопросы ответы были даны в режиме реального времени.

В конференции приняли участие более 800 медиков со всех регионов Украины, но на практике вебинар поможет освоить новейшие аппараты ИВЛ и самые прогрессивные методы лечения вируса гораздо большему количеству специалистов.

«В чем удобство онлайн-курса? Если ты не имел возможности посмотреть его во время непосредственного проведения, то всегда есть возможность просмотреть этот курс в любое другое время», – сказал Дубров.

Онлайн-конференция стала продолжением образовательного проекта Фонда Рината Ахметова для медиков, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Ранее Фонд в партнерстве с МОЗ, Ассоциацией анестезиологов и Минцифры выпустил онлайн-сериал для медиков и пациентов «Как работают аппараты ИВЛ». Он набрал свыше 130 тысяч просмотров и получил позитивные отзывы.

Впереди – новые вебинары. Их темы уже прорабатываются.

«С самого начала пандемии Фонд Рината Ахметова работает в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины. На этой неделе мы подписали Меморандум о сотрудничестве с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов. И Фонд Рината Ахметова вносит свой вклад в становление практики онлайн-обучения для врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В условиях карантина эта мера вынужденная, но Фонд хочет помочь Минздраву сделать этот формат эффективным и полезным. Тысячи врачей в украинских государственных больницах получают доступ к новому оборудованию. К примеру, Фонд Рината Ахметова закупил 200 аппаратов ИВЛ для государственных опорных больниц в разных регионах Украины, часть из них уже установлена на местах. Сейчас от работы ИВЛ зависит спасение жизней пациентов с осложнениями от коронавируса. И медики в опорных больницах должны быстро освоить работу на суперсовременных аппаратах. В этом им поможет наша онлайн-конференция. Кроме того, Фонд Рината Ахметова в партнерстве с Минцифры сняли образовательный сериал для врачей и пациентов "Как работают аппараты ИВЛ". Посмотреть его можно на диджитал-площадках Фонда», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Фонд одним из первых в Украине запустил проект в дистанционной медицине. Это было осенью 2013 года, когда четыре противотуберкулезных диспансера Донецкой области получили от Фонда системы телесвязи с Областной клинической туберкулезной больницей Донецка.

Учредитель Фонда Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом в Украине 300 млн грн.